“Тільки за травень Харків пережив 76 обстрілів. Що майже втричі більше, ніж було у квітні. З них 37 ударів було здійснено УМПБ – Д30, 25 — ракетами, 12 — БПЛА типу “Шахед” і 3 — БПЛА типу “Ланцет””, – йдеться у повідомленні.
Також мер міста зазначив, що сигнали повітряної тривоги в Харкові оголошували 193 рази. Загалом у травні тривога в місті тривала 474 години та 55 хвилин.
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