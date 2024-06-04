“Тільки за травень Харків пережив 76 обстрілів. Що майже втричі більше, ніж було у квітні. З них 37 ударів було здійснено УМПБ – Д30, 25 — ракетами, 12 — БПЛА типу “Шахед” і 3 — БПЛА типу “Ланцет””, – йдеться у повідомленні.