Про це повідомляє Міністерство оборони України у соцмережі Х.

Це ще один рекорд. У травні було знищено 1160 російських артилерійських систем. Це найбільші втрати артилерії за два роки війни. А українські воїни продовжують перетворювати російську зброю на металобрухт”, — йдеться у повідомленні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24, згідно з інформацією Генштабу орієнтовно склали:

  • особового складу ‒  508780 осіб,
  • танків ‒ 7740 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14947 од,
  • артилерійських систем – 13184 од,
  • РСЗВ – 1088 од,
  • засобів ППО ‒ 815 од,
  • літаків – 357 од,
  • гелікоптерів – 326 од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10617,
  • крилатих ракет ‒ 2230,
  • кораблів / катерів ‒ 27 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18006 од,
  • спеціальної техніки ‒ 2181 (+17) од.
  • Понад 40 видів БпЛА та 20 наземних роботів допущено до експлуатації в ЗСУ, – Міноборони
  • Міноборони шукає фахівців з VR і AR, щоб створювати симулятори для навчання військових
  • Син Ігоря Пелиха отримав нагороду від Міноборони