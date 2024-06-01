Про це повідомляє Міністерство оборони України у соцмережі Х.
“Це ще один рекорд. У травні було знищено 1160 російських артилерійських систем. Це найбільші втрати артилерії за два роки війни. А українські воїни продовжують перетворювати російську зброю на металобрухт”, — йдеться у повідомленні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24, згідно з інформацією Генштабу орієнтовно склали:
- особового складу ‒ 508780 осіб,
- танків ‒ 7740 од,
- бойових броньованих машин ‒ 14947 од,
- артилерійських систем – 13184 од,
- РСЗВ – 1088 од,
- засобів ППО ‒ 815 од,
- літаків – 357 од,
- гелікоптерів – 326 од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10617,
- крилатих ракет ‒ 2230,
- кораблів / катерів ‒ 27 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18006 од,
- спеціальної техніки ‒ 2181 (+17) од.
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