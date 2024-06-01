Протягом травня 2024 року Сили оборони України знищили рекордну кількість російських артилерійських систем за весь час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Міністерство оборони України у соцмережі Х.

“Це ще один рекорд. У травні було знищено 1160 російських артилерійських систем. Це найбільші втрати артилерії за два роки війни. А українські воїни продовжують перетворювати російську зброю на металобрухт”, — йдеться у повідомленні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24, згідно з інформацією Генштабу орієнтовно склали:

особового складу ‒ 508780 осіб,

танків ‒ 7740 од,

бойових броньованих машин ‒ 14947 од,

артилерійських систем – 13184 од,

РСЗВ – 1088 од,

засобів ППО ‒ 815 од,

літаків – 357 од,

гелікоптерів – 326 од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10617,

крилатих ракет ‒ 2230,

кораблів / катерів ‒ 27 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18006 од,

спеціальної техніки ‒ 2181 (+17) од.