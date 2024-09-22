Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Знеструмлення були у Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях.

У Дніпропетровській області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія. Лінію включено в роботу.

У Сумській області через обстріл виникла пожежа, знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі. Пожежу ліквідовано.

У Полтавській області внаслідок атаки БПЛА по території підстанції виникла пожежа, при цьому знеструмлювалась підстанція та споживачі. Пожежу ліквідовано. Живлення частково відновлено.

У Донецькій області через обстріл території шахти виникла пожежа, продукти горіння в шахту не потрапляли. На момент інциденту в шахті перебував 371 працівник, усіх було виведено на поверхню. Пожежу ліквідовано. В результаті обстеження будівель виявлено загиблими двох працівниць, ще одну постраждалу доставлено до лікарні.

У міністерстві зауважили, що завдяки зусиллям енергетиків ситуація в енергосистемі залишається стабільною, сьогодні відключення електроенергії не плануються.