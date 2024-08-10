У Курській, Брянській та Бєлгородській областях Росії, які межують з Україною, введено режим контртерористичної операції.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Відомство країни-агресора оголосило про введення режиму контртерористичної операції (КТО) у відповідь на спроби дестабілізації в російських регіонах та загрози терактів.

Цей режим надає право на огляд громадян, прослуховування телефонних розмов, відключення зв’язку, виселення мешканців, доступ до їхніх будинків та конфіскацію автомобілів.

Водночас, російські телеграм-канали повідомляють про бої на прикордонні та можливий перехід українських військових на територію Курської області, проте офіційних коментарів з української сторони не було.

Речник Єврокомісії Петер Стано підтвердив, що Україна має законне право захищатися відповідно до міжнародного права, включаючи можливість завдання ударів по агресору на його території.