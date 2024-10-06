Вдень у неділю, 6 жовтня, на столичному Майдані Незалежності з нагоди Дня територіальної оборони пройшла мирна масова акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників.

Про це повідомляють Сили територіальної оборони ЗСУ на сторінці у Facebook.

Зазначається, що в акції взяли участь матері й батьки, дружини, діти, друзі та рідні військовослужбовців. Впродовж двох годин вони намагалися привернути увагу простих українців, влади та міжнародної спільноти до проблеми розшуку зниклих безвісти та звільнення полонених українських героїв.

До акції приєдналися також представники Командування Сил територіальної оборони ЗС України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, МВС, колишні полонені бійці, діючі військовослужбовці Сил тероборони, громадські та культурні діячі.

Додамо, що наразі в Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин, який веде МВС, офіційно перебувають 55 тисяч громадян України. Більшість з них – військовослужбовці Сил оборони.

Нагадаємо, що у першу неділю жовтня відзначається День територіальної оборони. Це один із наймолодших родів військ, створений у 2022 році.