Поліціянт чи поліцейський - як правильно називати представника Нацполіції України - Освіта

Про це повідомили у Національній поліції України.

Зазначається, інформацію поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм-каналів було зазначено, що троє невідомих біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ

Вказана подія зареєстрована, триває перевірка. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується із потерпілим, та зʼясовує усі обставини. Додаткову інформацію надамо згодом”, зазначили в Нацполіції.