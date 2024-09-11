Поліція Києва з'ясовує деталі інциденту за участю священнослужителя в центрі Києва.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Зазначається, інформацію поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм-каналів було зазначено, що троє невідомих біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ