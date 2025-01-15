Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
На місці події працювали відповідні служби, а також бригада ДТЕК.
Станом на 9:05 пожежу вдалося локалізувати. Унаслідок інциденту без електропостачання залишилися мешканці чотирьох житлових будинків.
Наразі фахівці працюють над відновленням енергопостачання, яке планують повернути протягом 4 годин.
Нагадаємо, у звʼязку з масованою російської атакою, у декількох областях України були введені аварійні відключення світла.
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