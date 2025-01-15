На вулиці Хрещатик, 15 у Києві виникла пожежа на електричній підстанції.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

На місці події працювали відповідні служби, а також бригада ДТЕК.

Станом на 9:05 пожежу вдалося локалізувати. Унаслідок інциденту без електропостачання залишилися мешканці чотирьох житлових будинків.

Наразі фахівці працюють над відновленням енергопостачання, яке планують повернути протягом 4 годин.

Нагадаємо, у звʼязку з масованою російської атакою, у декількох областях України були введені аварійні відключення світла.