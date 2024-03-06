У Мінфіні заявили, що потреба України у зовнішньому фінансуванні для покриття дефіциту держбюджету у 2024 році становить близько 37,3 мільярда доларів США. При цьому бюджет потребує ще 9,5 мільярдів для фінансування першочергових потреб відновлення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

За словами заступниці міністра фінансів України Ольга Зикової, яка взяла участь у Круглому столі у Парижі, присвяченому відновленню України та ролі державного і приватного секторів у його процесі, який відбувся напередодні, швидке відновлення є ключовим пріоритетом, оскільки воно сприяє створенню безпечних умов життя для українців, а також економічному відновленню держави.

За оцінкою звіту “Третя швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України” (RDNA3) розробленого спільно українським Кабміном, Світовим банком, Єврокомісією та представництвом ООН, у 2024 році Україна потребує близько 15 млрд доларів США на швидке відновлення.

З них близько 5,5 млрд доларів США вже профінансовано з державного бюджету та коштами донорської підтримки. Таким чином, Україна потребує ще 9,5 млрд доларів США для фінансування першочергових потреб відновлення.

“Залучення приватного сектору у процес відновлення є невід’ємною частиною сталого зростання України. Ми працюємо з нашими партнерами над тим, щоб досягти цього за допомогою низки механізмів, серед яких запровадження страхування воєнних ризиків, покращення умов для інвестиційних проєктів, запровадження державно-приватного партнерства та розвиток індустріальних парків”, — додала Зикова.

У відомстві також нагадали, що за 2023 рік на відбудову житлового сектору було виділено понад 1 млрд доларів США, більша частина яких була спрямована на ремонт та реконструкцію пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ будинків. У транспортному секторі було відремонтовано автостради, магістралі та інші дороги, що зазнали пошкоджень на території України. У сфері освіти було відновлено близько 500 навчальних закладів, а частка навчальних закладів, що мають бомбосховища, значно зросла.

15 лютого очільник українського уряду Денис Шмигаль інформував, що потреби на відбудову України складають майже 486 мільярдів доларів, з яких них на швидке відновленняфінанси укра потрібно 15 мільярдів.