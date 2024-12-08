Повалення авторитарного режиму правління президента Сирії Башара Асада не вплине на війну в Україну, але Росія позбулася ключової зони впливу на Близькому Сході.

Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в Telegram-каналі.

“Росія втратила ключову зону впливу на Близькому Сході, включно з логістичними базами”, — вважає Коваленко.

Причиною краху Росії у Сирії, на думку керівника ЦПД, стало знищення Путіним ПВК “Вагнера” та її колишнього ватажка Євгена Пригожина.

“Саме Пригожин роками вибудовував систему впливу Росії на Близькому Сході та в Африці. Сирія була ключем до Африки завдяки базам РФ і виходу флоту в Середземне море. Путін злякався і вбив Пригожина, після чого вся система посипалась”, — пояснив Коваленко.

Керівник ЦПД прогнозує, що через події у Сирії роль Росії в Африці буде слабшати. Також він додав, що Кремль намагається звинуватити Ірану в втраті Сирії.

Разом з тим, падіння режиму Асада в Сирії навряд чи вплине на війну в Україні.

“Багато хто каже, що Росія тепер сконцентрує сили для війни в Україні. Вони й так перегрівають економіку для війни у 2025 році, але протягнути в довгу без непопулярної мобілізації вони вже не зможуть. І Сирія ніяк не впливає на здатність РФ у нашій війні”, — зазначив Коваленко.