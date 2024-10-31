Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

“3000 військових КНДР на Курщині. Їх поступово будуть вводити в бій у різні підрозділи армії РФ, їхні російські документи вже готові”, написав він.

За його даними, військові з КНДР будуть у російській формі, а пропаганда видаватиме їх за калмиків, тувинців і бурятів.

Окрім того, на Донеччині присутні інженери з Північної Кореї.

“Загалом росіяни планують залучати військових із КНДР на Курщині для навчання в бойових умовах. Усього у РФ зараз 12 тисяч військових КНДР. Надалі РФ також планує залучати їх на тимчасово окупованих територіях. Всі плани відомі”, додав Коваленко.