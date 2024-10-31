Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
“3000 військових КНДР на Курщині. Їх поступово будуть вводити в бій у різні підрозділи армії РФ, їхні російські документи вже готові”, — написав він.
За його даними, військові з КНДР будуть у російській формі, а пропаганда видаватиме їх за калмиків, тувинців і бурятів.
Окрім того, на Донеччині присутні інженери з Північної Кореї.
“Загалом росіяни планують залучати військових із КНДР на Курщині для навчання в бойових умовах. Усього у РФ зараз 12 тисяч військових КНДР. Надалі РФ також планує залучати їх на тимчасово окупованих територіях. Всі плани відомі”, — додав Коваленко.
- Глава Пентагону: Путін не зможе здобути перемогу над Україною навіть із підтримкою Північної Кореї
- Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН у звʼязку з розміщенням Росією військ КНДР
- Військових з КНДР розмістили за 50 км від українського кордону