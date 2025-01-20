В Україні не планується мобілізація 18-річних студентів після проходження базової загальної військової підготовки (БЗВП).

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

“Мобілізація в нас з 25 років. Тому мобілізація 18-річних студентів після БЗВП неможлива в принципі. Не варто розповсюджувати неперевірену інформацію”, – написав Коваленко.

Він також додав, що до досягнення 25 років служба в армії можлива лише на добровільних засадах, якщо особа підписує контракт.

Заява Коваленка зʼявилася на тлі висловлювань народного депутата Дмитра Разумкова, який зазначав, що 18-річні студенти можуть бути мобілізовані після проходження базової військової підготовки у вищих навчальних закладах.

Разумков заявляв, що з наступного року на першому курсі вишів студенти будуть проходити БЗВП, і після цього, за певних умов, можуть бути мобілізовані.