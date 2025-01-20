Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
“Мобілізація в нас з 25 років. Тому мобілізація 18-річних студентів після БЗВП неможлива в принципі. Не варто розповсюджувати неперевірену інформацію”, – написав Коваленко.
Він також додав, що до досягнення 25 років служба в армії можлива лише на добровільних засадах, якщо особа підписує контракт.
Заява Коваленка зʼявилася на тлі висловлювань народного депутата Дмитра Разумкова, який зазначав, що 18-річні студенти можуть бути мобілізовані після проходження базової військової підготовки у вищих навчальних закладах.
Разумков заявляв, що з наступного року на першому курсі вишів студенти будуть проходити БЗВП, і після цього, за певних умов, можуть бути мобілізовані.
“Якщо студент у 18 чи 19 років її пройде, а потім його відрахують, то його також зможуть мобілізувати!” — сказав Разумков.
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