Росіяни поширюють брехливу інформацію про удар по Курській АЕС з HIMARS.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

На опублікованих відео видно густий дим. Пропагандисти заявляють, що нібито впала авіабомба.

“Росіяни вкинули брехливу інформацію про удар по Курській АЕС з HIMARS. Звісно ж, що ніхто не бив по АЕС, у цьому немає жодної доцільності”, — заявив він.

Керівник ЦПД зазначив, що росіяни показують “якусь пожежу в Курчатові”, а також на відео є вибух на землі.

“До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко. Нічого спільного з атакою на Курську АЕС немає”, – резюмував він.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий також заявив, що інформація про нібито удари української сторони по атомній електростанції в місті Курчатов Курської області РФ або поблизу неї не відповідає дійсності.