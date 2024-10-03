Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
На опублікованих відео видно густий дим. Пропагандисти заявляють, що нібито впала авіабомба.
“Росіяни вкинули брехливу інформацію про удар по Курській АЕС з HIMARS. Звісно ж, що ніхто не бив по АЕС, у цьому немає жодної доцільності”, — заявив він.
Керівник ЦПД зазначив, що росіяни показують “якусь пожежу в Курчатові”, а також на відео є вибух на землі.
“До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко. Нічого спільного з атакою на Курську АЕС немає”, – резюмував він.
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий також заявив, що інформація про нібито удари української сторони по атомній електростанції в місті Курчатов Курської області РФ або поблизу неї не відповідає дійсності.
“Ми категорично заперечуємо твердження російських ЗМІ про українські удари по Курській АЕС або поблизу неї. На відміну від російських окупантів, Збройні сили України суворо дотримуються міжнародного гуманітарного права і не нападають на мирних мешканців або цивільну інфраструктуру”, — написав речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х.
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