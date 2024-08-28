Росія піде в контрнаступ, щоб спробувати повернути територію в Курській області, яка нині перебуває під контролем українських військових, але російські війська зіткнуться з «важкою боротьбою».

Про це Reuters заявив у середу заступник директора Центрального розвідувального управління США Девід Коен.

«Ми можемо бути впевнені, що Путін піде в контрнаступ, щоб спробувати повернути цю територію. Ми очікуємо, що це буде важка боротьба для росіян», – сказав Коен.

Він додав, що українські війська будують оборонні лінії і, схоже, мають намір утримувати «частину цієї території протягом певного періоду часу».

За його словами, Путіну «доведеться не лише зіткнутися з тим фактом, що на російській території проходить лінія фронту, з якою йому доведеться мати справу, але й з відлунням у власному суспільстві щодо того, що воно втратило шматок російської території».

Успіх України в Курську «має потенціал змінити динаміку» конфлікту «трохи вперед», зазначив Коен.

Україна утримує 100 населених пунктів в Курській області, в той час, як російські війська продовжують просуватися вперед на Донеччині. Коен зазначив, що Росія досягла цих успіхів «надзвичайною ціною» у військах та техніці і «може захопити, а може і не захопити» Покровськ.

«Але в кінцевому підсумку, нічого з цього не змінює правила гри в стратегічному сенсі для росіян», – вважає він.

Як повідомлялося, в українському МЗС заявили, що метою операції Сил оборони України в Курській області РФ є не захоплення чужих територій, а збереження життя наших людей і захист території України від російських ударів.