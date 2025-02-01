Про це повідомили в Національній поліції.
“Подія сталася сьогодні о 16:15 у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення”, — йдеться в дописі.
Слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби працюють на місці події. Детальніша інформація згодом, додали у поліції.
У Facebook Рівненського обласного ТЦК та СП також підтвердили інформацію про вибух.
Перекрита пішохідна частина. Для транспорту дорогу не перекривали.
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