У Дніпропетровському обласному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) прокоментували відео за участі чоловіка та військових, яке ширилося соцмережами 1 червня. На кадрах видно чоловіка у цивільному, якого тримають чоловіки у військовій формі.

Як повідомили у Дніпропетровському ТЦК та СП, на відео зафіксовано частину конфліктної ситуації, що сталась 1 червня у Дніпрі між військовослужбовцями Збройних сил України та громадянином у цивільному.

“Це — не робота групи оповіщення військовозобов’язаних, про що заявляють ворожі пропагандистські канали, завдання яких – ускладнити комплектування Сил оборони України. На відео — намагання військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки утримати призваного на військову службу під час мобілізації громадянина від скоєння кримінального злочину”, — повідомили у дописі обласного терцентру комплектування.

За даними терцентру, громадянин — чинний військовослужбовець, призваний на військову службу під час мобілізації.

“Під час руху автомобільним транспортом мобілізований під надуманим приводом попросив зупинити машину та здійснив спробу втечі”. Випадкові громадяни, які “співчували” особі, яка здійснювала чергову спробу ухилитися від виконання свого конституційного обов’язку і чинили тиск на військовослужбовців ТЦК та СП — по суті сприяли вчиненню кримінального правопорушення”, — йдеться у повідомленні.

Також у терцентрі зазначили, що військовослужбовці, які здійснюють заходи призову на військову службу — це посадові особи, тому перешкоджання їхній діяльності матиме адміністративну чи кримінальну відповідальність.