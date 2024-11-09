У ніч проти 9 листопада у місті Алексін Тульської області РФ було неспокійно. Місцеві жителі скаржились на серію гучних вибухів. Ймовірно, невідомі безпілотники атакували Алексінський дослідний механічний завод.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, зокрема Astra.

Місцеві жителі цієї ночі нарахували у небі щонайменше 11 безпілотників. Також деякі росіяни у своїх чатах писали про гучні вибухи в районі місцевого хімкомбінату. Місцева влада поки не коментує ситуацію.

Зауважимо, що Алексінський дослідний механічний завод один із виробників боєприпасів, полімерів, лакофарбових матеріалів та композиційних матеріалів для військово-промислового комплексу Росії.

Його продукцію використовують в автомобільній, гірничодобувній, нафтогазовій, будівельній, аерокосмічній галузях, атомній промисловості, авіаційній промисловості та спецхімії, суднобудуванні та у військовій промисловості.