Про це повідомляють російські Telegram-канали, зокрема Astra.
Місцеві жителі цієї ночі нарахували у небі щонайменше 11 безпілотників. Також деякі росіяни у своїх чатах писали про гучні вибухи в районі місцевого хімкомбінату. Місцева влада поки не коментує ситуацію.
Зауважимо, що Алексінський дослідний механічний завод один із виробників боєприпасів, полімерів, лакофарбових матеріалів та композиційних матеріалів для військово-промислового комплексу Росії.
Його продукцію використовують в автомобільній, гірничодобувній, нафтогазовій, будівельній, аерокосмічній галузях, атомній промисловості, авіаційній промисловості та спецхімії, суднобудуванні та у військовій промисловості.
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