Ремонт тунелю між "Деміївською" та "Либідською" вже проходить завершальний етап. На новому колійному полотні найближчими ночами пройде тестувальний поїзд.

Про це проінформував мер Віталій Кличко у своєму Telegram.

Перевезення киян на гостей міста цими станціями планують відновити в найближчі тижні.

Міський голова повідомив, що на ділянці, де було виявлено протікання води, спеціалісти побудували новий тунель довжиною 27 метрів. Також були укріплені прилеглі ділянки з обох боків, загальною довжиною понад 50 метрів. Всі будівельно-монтажні роботи всередині тунелю завершені.

“Наступний етап – запуск пробного поїзда, вже найближчими ночами. Перед цим перевірили габарити тунелю на перегоні між станціями спеціальною габаритною рамою. І вони відповідають встановленим нормам. У складі першого пробного поїзда буде спеціальний вагон, який перевірятиме нове колійне полотно. Також поїзд розпочне перевірку та тестування безпекових систем руху на різних швидкостях”, — зазначив посадовець.

У нічний час фахівці ретельно перевірять всі інженерні та безпекові системи перед повноцінним відновленням руху поїздів з пасажирами.

Голова міста додав, що роботи ведуться цілодобово, щоб відновити рух поїздів у найближчі тижні.