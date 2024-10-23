Сьогодні, 23 жовтня, в турецькій провінції Анкара стався теракт на території аерокосмічної компанії Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), внаслідок якого є жертви та поранені.

Про це повідомляє Hurriyet.

За інформацією видання, біля воріт підприємства прогримів вибух, після чого виникла перестрілка між нападниками та охороною.

На місце події терміново прибули численні підрозділи поліції, пожежники та медичні бригади. Персонал підприємства евакуювали до укриттів.

Журналісти вже опублікували зображення одного з терористів, який тримає в руках вогнепальну зброю; ймовірно, нападника вже ліквідували.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая підтвердив, що під час нападу є жертви та поранені. Головна прокуратура Анкари вже розпочала розслідування за фактом теракту.