У Туреччині закликають до дипломатичного завершення війни Росії проти України

Про це заявив заступник спікера Великих національних зборів Туреччини (парламенту) Бекір Боздаг на Третьому парламентському саміті Кримської платформи, передає “Укрінформ”.
Боздаг підкреслив, що Україна захищає свій суверенітет і територіальну цілісність ще з часу анексії Криму в 2014 році.
Він також заявив, що Анкара продовжуватиме надавати підтримку Києву в боротьбі за звільнення окупованих територій, включно з Кримом, а також готова допомогти у відбудові країни.
“Ми переконані, що стратегічна візія, спрямована на завершення цього конфлікту (війни Росії проти України, – ред.), його розв’язання має бути знайдена у дипломатичній площині, а не на полі бою”, — зазначив турецький політик.
Боздаг додав, що Туреччина мобілізує всі зусилля для підтримки України в її боротьбі та закликає до мирного врегулювання війни згідно з міжнародним правом.
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