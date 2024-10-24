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23 жовтня

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У Туреччині закликають до дипломатичного завершення війни Росії проти України

Туреччина продовжуватиме надавати Україні всебічну підтримку у відновленні її територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року, однак вважає, що завершити війну потрібно дипломатичним шляхом, а не військовим.

Четвер, 24 жовтня 2024, 15:41

Про це заявив заступник спікера Великих національних зборів Туреччини (парламенту) Бекір Боздаг на Третьому парламентському саміті Кримської платформи, передає “Укрінформ”.

Боздаг підкреслив, що Україна захищає свій суверенітет і територіальну цілісність ще з часу анексії Криму в 2014 році.

Він також заявив, що Анкара продовжуватиме надавати підтримку Києву в боротьбі за звільнення окупованих територій, включно з Кримом, а також готова допомогти у відбудові країни.

“Ми переконані, що стратегічна візія, спрямована на завершення цього конфлікту (війни Росії проти України, – ред.), його розв’язання має бути знайдена у дипломатичній площині, а не на полі бою”, — зазначив турецький політик.

Боздаг додав, що Туреччина мобілізує всі зусилля для підтримки України в її боротьбі та закликає до мирного врегулювання війни згідно з міжнародним правом.

Теги: Бекір Боздаг, Війна в Україні, Туреччина, Анкара

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