У ніч на 18 вересня в місті Торопець Тверської області через атаку безпілотників спалахнула пожежа та почалася детонація на складі боєприпасів. У регіоні було оголошено часткову евакуацію населення.

Про це повідомляють Telegram-канал Astra, російська служба BBC та губернатор регіону Ігор Руденя.

За наданими даними, у Торопці, ймовірно, через удар безпілотника виникла сильна пожежа на складі боєприпасів, що спричинило детонацію снарядів.

У зв’язку з цим місцева влада вирішила частково евакуювати населення з території, де працюють сили ППО та локалізується пожежа. Мешканців Торопця евакуюють до сусіднього міста Західна Двіна.

Також, після атаки БПЛА з 18 вересня в місті закривають школи та дитячі садки.

Водночас у російському міністерстві оборони заявили, що сили протиповітряної оборони вночі нібито знищили 54 безпілотники.

З них 27 – над Курською областю, 16 – над Брянською, 7 – над Смоленською, 3 – над Білгородською та 1 – над Орловською.