Про це повідомляє Канал24.

Він зазначає, що у своєму тижневому звіті “глава” Криму Аксьонов проігнорував інформацію про цю пожежу і не вказав на причини інциденту.

Також за інформацією каналу, “голова” Феодосії Ігор Ткаченко повідомив, що режим техногенної надзвичайної ситуації в місті досі діє, оскільки російські сили вже шостий день не можуть загасити полум’я.

У місті запроваджено обмеження на проїзд транспорту в околицях нафтового терміналу.

Глава окупаційної адміністрації зазначив, 11 жовтня евакуйовані мешканці активно поверталися додому.

Нагадаємо, що українські військові атакували ворожу нафтобазу вранці 7 жовтня, використавши дві ракети ATACMS.