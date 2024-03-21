Співробітники російського ФСБ затримали двох місцевих чоловіків, які у соцмережах підтримували Азов та Україну.

Про це повідомила Маріупольська міська рада, посилаючись на місцеві канали.

Зазначається, що ФСБ затримала двох маріупольців за нібито публічне виправдання тероризму. Окупанти заявляють, що чоловіки у соцмережах публікували ролики та коментарі, у яких підтримували Азов та Україну.