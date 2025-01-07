У Королівському замку Варшави презентували виставку шедеврів європейського мистецтва з Національного музею імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві. В експозиції представлено 37 творів, серед яких роботи італійських, іспанських, французьких і фламандських майстрів, а також декілька полонік. Це перший випадок, коли така велика частина колекції демонструється за межами України.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

“Я дуже вдячна дирекції музею Ханенків і владі України за те, що вони нам повірили, бо треба насправді довіряти, щоб прислати свій найбільший скарб до нас на збереження”, – підкреслила директорка Королівського замку Малґожата Омілановська-Кільянчик.

Серед експонатів виставки – роботи відомих митців, таких як Рубенс, Беллот та Верне. Особливу увагу польської аудиторії привертає портрет останнього короля Речі Посполитої Станіслава Августа Понятовського, створений перед його смертю. До недавнього часу ця робота вважалася втраченою.

Виставка стала можливою завдяки співпраці музеїв після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року Королівський замок у Варшаві запропонував підтримку київському музею, що стало важливим сигналом міжнародної солідарності.

“Це для нас було дуже важливо, цей лист давав нам надію, що ми не самі і давав нам силу солідарності”, – зазначила директорка музею Ханенків Юлія Ваганова.

Попри пошкодження будівлі музею під час російських обстрілів восени 2022 року, експонати вдалося вберегти завдяки вчасним заходам з евакуації. У 2023 році частина колекції була передана до Варшави на реставрацію та тимчасове зберігання.

Польські реставратори працювали над відновленням експонатів майже рік. Серед відновлених предметів – венеціанський портшез XVIII–XIX століття та декоративна скриня кассоне того ж періоду.

Виставка відкрилася за участі міністрів культури України та Польщі. Вона приурочена до початку головування Польщі в Раді ЄС у січні 2025 року.

“Сьогодні, коли Україна бореться за свою свободу і майбутнє, ми маємо обовʼязок нагадувати світу, що в центрі цієї боротьби є також прагнення зберегти національну спадщину, безцінне свідчення історії, ідентичності та людської геніальності”, – наголосила міністр культури Польщі Ганна Врублевська.

Експозиція триватиме до кінця березня 2025 року, після чого роботи повернуться до Києва. Частина колекції наразі також зберігається у музеях Вільнюса та Лувру. Наступного року твори з музею Ханенків будуть представлені у Ґаазі та Кельні.