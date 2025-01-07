У польській столиці 3 січня на пішохідному переході мікроавтобус збив 14-річного хлопця з України. Водій після наїзду втік із місця події.

Про це повідомляє PAP.

Очевидцем події став військовий, який надав підлітку домедичну допомогу до приїзду швидкої. Хлопця госпіталізували, але врятувати його життя не вдалося.

Поліція Варшави негайно розпочала пошуки винуватця, публікуючи відео з місця ДТП у ЗМІ та соцмережах. Протягом доби водія мікроавтобуса вдалося затримати.

Зловмисником виявився громадянин Польщі, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Після ДТП він сховав транспортний засіб на околицях міста та споживав алкоголь із родичем.

За словами речника окружної прокуратури у Варшаві Пйотра Скіби, на мікроавтобусі немає явних слідів зіткнення з людиною, окрім пошкодженого бокового дзеркала, яким водій, ймовірно, зачепив хлопця.

Прокуратура висунула водію звинувачення за двома статтями: скоєння ДТП зі смертельними наслідками, а також втеча з місця події.

Ці злочини передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 20 років. Відомо, що затриманий раніше потрапляв у поле зору поліції за зберігання наркотиків та допомогу в нелегальному перетині кордону.

У вівторок, 7 січня, прокуратура подасть до суду клопотання про тимчасовий арешт підозрюваного.