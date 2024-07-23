Про це повідомила Wyborcza.
“У Бродненській пущі 26-річний чоловік із ножем у руці напав на двох 15-річних хлопчиків. Інформація надійшла в поліцію 22 липня після 15.00”, — зазначено в повідомленні.
Як уточнили у Варшавському поліцейському управлінні, хлопчиків доправили в лікарню, їхній стан невідомий.
За неофіційними даними, 26-річний чоловік родом з Узбекистану, а на місце події він приїхав із рюкзаком однієї з компаній, що пропонують доставку їжі додому.
“Постраждалі 15-річні— за нашою інформацією: українці— мають поранення на руках і животі. З ними були їхні однолітки, але вони не постраждали”, — зазначили у Wyborcza.
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