У Бродненському парку Варшави 26-річний громадянин Узбекистану поранив ножем двох 15-річних дітей з України.

Про це повідомила Wyborcza.

“У Бродненській пущі 26-річний чоловік із ножем у руці напав на двох 15-річних хлопчиків. Інформація надійшла в поліцію 22 липня після 15.00”, — зазначено в повідомленні.

Як уточнили у Варшавському поліцейському управлінні, хлопчиків доправили в лікарню, їхній стан невідомий.

За неофіційними даними, 26-річний чоловік родом з Узбекистану, а на місце події він приїхав із рюкзаком однієї з компаній, що пропонують доставку їжі додому.

“Постраждалі 15-річні— за нашою інформацією: українці— мають поранення на руках і животі. З ними були їхні однолітки, але вони не постраждали”, — зазначили у Wyborcza.