Попереду Вашингтон очікує низка важливих подій. Йдеться про зібрання Конгресу, щоб затвердити результати президентських виборів, похорон 39 президента Картера та інавгурація новообраного президента Трампа.
Тож правоохоронні органи та служби безпеки у Вашингтоні та його околицях залучають підкріплення, готуючись охороняти три резонансні події в столиці країни, після новорічного теракту в Новому Орлеані та вибуху автомобіля перед готелем Trump International у Лас Вегас.
Попри занепокоєння, пов’язані з нападом у Новому Орлеані та вибухом у Лас-Вегасі, представники служби безпеки поки що впевнені, що події у Вашингтоні відбудуться безпечно.
“Ми не відстежуємо жодних достовірних або конкретних загроз, пов’язаних із цими подіями”, — сказав Девід Сундберг, помічник керівника польового офісу ФБР у Вашингтоні.
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