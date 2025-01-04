У США після теракту в Новому Орлеані та вибуху автомобіля перед готелем Trump International у Лас Вегасі правоохоронні органи та служби безпеки залучають підкріплення, готуючись охороняти столицю. Капітолій огородили високим тимчасовим парканом, правоохоронці працюють в умовах «підвищеної загрози».

Попереду Вашингтон очікує низка важливих подій. Йдеться про зібрання Конгресу, щоб затвердити результати президентських виборів, похорон 39 президента Картера та інавгурація новообраного президента Трампа.

Тож правоохоронні органи та служби безпеки у Вашингтоні та його околицях залучають підкріплення, готуючись охороняти три резонансні події в столиці країни, після новорічного теракту в Новому Орлеані та вибуху автомобіля перед готелем Trump International у Лас Вегас.

Попри занепокоєння, пов’язані з нападом у Новому Орлеані та вибухом у Лас-Вегасі, представники служби безпеки поки що впевнені, що події у Вашингтоні відбудуться безпечно.

“Ми не відстежуємо жодних достовірних або конкретних загроз, пов’язаних із цими подіями”, — сказав Девід Сундберг, помічник керівника польового офісу ФБР у Вашингтоні.