У четвер, 9 січня, у Національному соборі Вашингтона відбулася церемонія прощання з 39-м президентом США Джиммі Картером, який пішов із життя у віці 100 років.

Подію висвітлило CNN.

Хто був присутнім

На церемонію прощання з Джиммі Картером прибули численні світові лідери, колишні президенти США та інші високопосадовці.

Серед тих, хто вшанував пам’ять 39-го президента, були колишні лідери США: Барак Обама, Джордж Буш і Білл Клінтон. Також на заході були присутні чинний президент Джо Байден із першою леді Джилл Байден, віцепрезидентка Камала Гарріс, а також Дональд і Меланія Трамп.

Серед присутніх на церемонії прощання були колишні віцепрезиденти Майк Пенс і Ел Гор, а також обраний віцепрезидент Джей Ді Венс із дружиною. На заході також перебував прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Труну Джиммі Картера урочисто внесли до собору з Капітолія, де вона перебувала до початку служби.

Чинний президент США Джо Байден виголосив панегірик та назвав покійного президента “людиною, яка ніколи не дозволяла політичним зв’язкам відвертати його від місії служити та змінювати світ”.

Після завершення панахиди тіло покійного президента перевезуть до його рідного міста Плейнс у штаті Джорджія. Там, на території сімейної резиденції, того ж вечора відбудеться приватне поховання.