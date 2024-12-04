У столиці США стартував саміт Міжнародного демократичного Союзу (IDU), який об’єднав лідерів консервативних політичних партій із 62 країн світу.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

До складу учасників долучилася українська делегація від партії “Європейська Солідарність”. Програма саміту передбачає десятки зустрічей і дискусій, що стосуються ключових глобальних викликів, включаючи питання підтримки України.

Під час спеціальної зустрічі з представниками правоцентристських партій Європейського Союзу, зокрема з членами Європейської народної партії (EPP), обговорювалися заходи для посилення допомоги Україні.

“Закликали підтримати євроатлантичну інтеграцію і посилити секторальні санкції проти рф, передати Україні нові системи ППО і більше зброї”, – повідомила Геращенко.

Окремою темою обговорення на саміті стала ситуація в США після повернення Дональда Трампа на посаду президента. Представники “Європейської Солідарності” наголосили на необхідності активізації діалогу з американськими партнерами.