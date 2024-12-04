Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.
До складу учасників долучилася українська делегація від партії “Європейська Солідарність”. Програма саміту передбачає десятки зустрічей і дискусій, що стосуються ключових глобальних викликів, включаючи питання підтримки України.
Під час спеціальної зустрічі з представниками правоцентристських партій Європейського Союзу, зокрема з членами Європейської народної партії (EPP), обговорювалися заходи для посилення допомоги Україні.
“Закликали підтримати євроатлантичну інтеграцію і посилити секторальні санкції проти рф, передати Україні нові системи ППО і більше зброї”, – повідомила Геращенко.
Окремою темою обговорення на саміті стала ситуація в США після повернення Дональда Трампа на посаду президента. Представники “Європейської Солідарності” наголосили на необхідності активізації діалогу з американськими партнерами.
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