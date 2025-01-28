У Великій Британії 200 компаній перейшли на чотириденний робочий тиждень без зменшення заробітної плати для своїх працівників.

Про це пише Guardian.

У цих компаніях працює понад 5000 осіб, зокрема в галузях благодійності, маркетингу та технологій.

Прихильники чотириденного робочого тижня стверджують, що традиційний п’ятиденний тиждень є застарілим. Керівник однієї з компаній зазначив, що цей режим «був винайдений 100 років тому і більше не актуальний», а вільний час та чотириденний графік дозволяють людям «жити щасливішим і насиченим життям».

Проте, цей крок також допомагає компаніям залучати та утримувати співробітників, підвищуючи продуктивність за меншу кількість годин.

Згідно з дослідженням Spark Market Research, 78% молодих британців віком 18-34 роки вважають, що чотириденний робочий тиждень стане нормою через п’ять років.