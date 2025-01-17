Наразі Велика Британія не винесла жодного вироку за порушення санкцій проти Росії. Лише колишньому губернатору анексованого Севастополя оголосили обвинувачення за обхід санкцій. Це пояснюється складністю таких розслідувань.

Про це повідомив генеральний директор Національного агентства з боротьби з злочинністю (NCA) Грем Біггар у своєму листі депутатам парламенту, пише російська служба BBC.

“Фінансові розслідування такого характеру зазвичай є складними і займають багато часу. На сьогодні завершених справ за новим законом про санкції та відмивання грошей немає”, — заявив Біггар.

Він також додав, що в інших країнах, порівнянних з Великою Британією, розслідування і суди у таких справах займають в середньому сім років. Однак NCA наразі веде низку розслідувань щодо порушення санкцій, і деякі з них очікують вирішення питання щодо висунення обвинувачень.

У середині минулого року NCA висунула обвинувачення колишньому губернатору Севастополя Дмитру Овсяннікову за порушення санкцій і відмивання грошей. В Овсяннікова знайшли британський паспорт, його відпустили під заставу до суду, який запланований на березень цього року.

Закон про санкції та відмивання грошей, що був прийнятий чотири роки тому, став відповіддю уряду Бориса Джонсона на численні закиди щодо недостатньої боротьби з “брудними” грошима з Росії. Цей закон дозволяє притягувати порушників санкцій до кримінальної відповідальності.

Потенційні порушення фінансових санкцій в Великій Британії розслідує Бюро застосування фінансових санкцій (OFSI), яке в березні минулого року отримало додаткове фінансування в розмірі 50 мільйонів фунтів стерлінгів. У жовтні BBC з’ясувала, що OFSI на той момент розслідувала 37 справ проти британських компаній, підозрюваних у допомозі в обході нафтових санкцій проти Росії. 15 справ були закриті без жодних покарань.

У листопаді OFSI виписала штраф в 15 тисяч фунтів компанії, що надавала послуги консьєржів для осіб, які потрапили під санкції.

Міністр закордонних справ Великої Британії Дейвід Леммі заявив, що через санкції Заходу Росія втратила понад 400 мільярдів доларів з лютого 2022 року. На запит депутатів щодо вжиття заходів проти британських компаній, що допомагають Росії обходити нафтові санкції, Леммі відповів, що в найближчі дні можна очікувати нові рішення.