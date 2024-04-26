У Великій Британії двох місцевих жителів звинуватили у роботі на російську розвідку в рамках розслідування справи про підпал складу на сході Лондона, який належав компаніям підприємців з України.

Як повідомляють BBC News і Sky News, загалом звинувачення висунули п’ятьом фігурантам справи.

За версією слідства, організатор підпалу – 20-річний Ділан Ерл – «займався діяльністю, спрямованою проти пов’язаних з Україною підприємств, з метою надання допомоги російській державі». Його звинуватили у порушенні закону про національну безпеку, а також у шахрайській діяльності, «дослідженні та розвідці цілей» та спробі вербування для допомоги іноземній розвідці.

Крім нього, у порушенні закону про нацбезпеку звинувачено 22-річного Джейка Рівза — його також підозрюють у підпалі та отриманні грошей від іноземної розвідки.

Трьох інших фігурантів справи звинувачують у злочинах, не пов’язаних із законом про національну безпеку. Одного з них звинуватили в тому, що він знав про підпал, що готується, але не повідомив про це владі. Ще двох звинуватили у скоєнні підпалу за обтяжливих обставин.

Пожежа у промисловій зоні Лейтона сталася 20 березня. За даними BBC, склад, що згорів, належав кур’єрським компаніям Oddisey і Meest UK, якими володіють українські підприємці Михайло Приходько (Бойков) та його дружина Олена Бойкова.