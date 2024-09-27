Про це повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі в інтервʼю “Голосу Америки”.
Леммі акцентував, що очікує на те, що впродовж найближчих тижнів буде “дуже сильна позиція”, щоб забезпечити Україну усім необхідним.
“Ми зустрічаємося тут, на Генасамблеї ООН. Я знаю, що президент Зеленський зустрічається з президентом Байденом у Вашингтоні. Попереду також зустріч “Групи двадцяти”. Я очікую, що впродовж найближчих днів і тижнів ми будемо мати дуже сильну позицію, щоб забезпечити Україну усім необхідним, оскільки ми наближаємося до цієї важкої зими 2025 року”, — заявив він.
Окрім цього, очільник британського МЗС зазначив, що дані розвідки країни свідчать, що ситуація для очільника Кремля Володимира Путіна наступного року буде складнішою.
“Його економіка в поганому стані. Йому буде дуже важко впоратися із кількістю втрат і жертв, яких він зазнав”, — акцентував міністр.
Водночас він відзначив успіхи України, зокрема й у Чорному морі та Курській області Росії.
“Україні вже вдалося відвоювати половину захоплених земель. Їй вже вдалось вибити Путіна з Чорного моря. Вона пішла у наступ в Курській області й, сподіваюся, утримає ці позиції. Насправді саме зараз той момент, адже ми переходимо з осені у зимовий період, коли Захід має продемонструвати свою сміливість та абсолютну відданість”, — додав головний британський дипломат.
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