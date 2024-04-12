Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

“Велика Британія та її 12 партнерів об’єдналися, щоб надати підтримку Україні у підготовці новобранців.

Операція Interflex, що базується у Великій Британії, спільно з нашими партнерами підготувала понад 34 000 українських призовників”, — йдеться у повідомленні відомства, опублікованому в соціальних мережах.