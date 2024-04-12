Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
“Велика Британія та її 12 партнерів об’єдналися, щоб надати підтримку Україні у підготовці новобранців.
Операція Interflex, що базується у Великій Британії, спільно з нашими партнерами підготувала понад 34 000 українських призовників”, — йдеться у повідомленні відомства, опублікованому в соціальних мережах.
Операція Interflex — це програма підготовки українських військових за стандартами Королівських Збройних Сил Великої Британії.
Ця програма організована Великою Британією разом з країнами-учасницями Об’єднаного Експедиційного Корпусу та іншими союзниками.
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