У понеділок, 13 січня, у Великій Британії відкриє двері центр Thistle, де можна буде зробити ін'єкцію нелегально придбаного героїну чи кокаїну під медичним наглядом.

Про це пише BBC.

Зазначається, що центр The Thistle розташований у східній частині Глазго, де велика кількість людей вживають наркотики в громадських місцях.

“Мета цього проєкту, який фінансує уряд Шотландії — зменшити кількість передозувань та шкоду від наркотиків, а також зробити вживання наркотиків менш помітним для суспільства”, — зазначає видання.

Цікаво, що людей не будуть притягувати до відповідальності за зберігання заборонених наркотиків під час перебування в закладі. Відвідувачі закладу, які приходитимуть до центру з наркотиками, повинні будуть пройти реєстрацію.

Уряд Великої Британії заявив, що не планує запроваджувати інші такі центри, але не буде втручатися в проєкт у Глазго.

Деякі місцеві жителі виступають проти цього плану — вони вважають, що він сприятиме розвитку торгівлі наркотиками в цьому районі. А благодійна організація, яка займається боротьбою з залежностями, стверджує, що це “спонукатиме людей завдавати собі шкоди”.

Thistle створили за моделлю понад 100 подібних об’єктів по всьому світу. Він працюватиме з 09:00 до 21:00 365 днів на рік.

Всередині центру є вісім кабінок, де медперсонал буде контролювати ін’єкції та реагувати у випадку передозування.

Наголошується, що у кімнаті споживання не буде можливості тестувати наркотики, які вживають відвідувачі, однак буде створене безпечне середовище для їх вживання.