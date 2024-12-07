Найсильніший шторм "Дарраг" охопив кілька регіонів Великобританії. Постраждали Англія, Уельс, Північна Ірландія та Шотландія. Близько 60 тисяч британців залишилися без електрики, дороги затопило дощем, а футбольний матч “Ліверпуля” довелося скасувати через червоний рівень небезпеки.

Про це пише низка видань, зокрема The Telegraph та ВВС.

Як пише BBC у прямій трансляції новин, шторм “Дарраг” з дощем та вітром швидкістю 129 км/год наздогнав Велику Британію вранці 7 грудня. У королівстві одразу оголосили червоний рівень небезпеки. Швидкість вітру зростала кожні 20-30 хвилин, досягнувши максимального значення 150 км/год. Про загиблих британська влада не повідомляла.

Станом на 05:00 ранку National Grid повідомила, що понад 12 600 будинків втратили електроенергію в Мідлендсі та на південному заході, ще більш як 20 000 будинків перебувають у темряві в Уельсі.

Метеорологічне бюро повідомило, що можливе пошкодження будинків, зокрема, знесення черепиці із дахів. Очікуються відключення електроенергії, а дороги та мости можуть бути перекриті через падіння дерев.

Зауважимо, що шторм “Дарраг” — це четвертий шторм сезону після сильної повені, викликаної штормами Берт і Коналл минулого місяця. Очікується, що наслідки шторму будуть значними, а також можливі масштабні руйнування у районах, що постраждали.