Про це повідомляє Reuters.
У Венесуелі, зокрема в столиці Каракасі та інших містах, відбуваються масові демонстрації на підтримку опозиції після президентських виборів 28 липня.
У Каракасі зібралися понад 5 тисяч людей, а в Маракайбо — сотні. Учасники протестів вимагають визнання результатів виборів, які, на їхню думку, були сфальсифіковані.
У Маракаї протест розігнали силовики, застосувавши сльозогінний газ. Чинний президент Ніколас Мадуро та опозиційний кандидат Едмундо Гонсалес заявили про свою перемогу на виборах.
Голосування було визнано недемократичним незалежними спостерігачами, а опозиція стверджує, що має докази перемоги Гонсалеса з великою перевагою.
Після виборів відбулися протести, під час яких тисячі людей були заарештовані, а щонайменше 20 загинули.
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