Венесуельська опозиція відновила акції протесту проти результатів президентських виборів, які відбулися три тижні тому.

Про це повідомляє Reuters.

У Венесуелі, зокрема в столиці Каракасі та інших містах, відбуваються масові демонстрації на підтримку опозиції після президентських виборів 28 липня.

У Каракасі зібралися понад 5 тисяч людей, а в Маракайбо — сотні. Учасники протестів вимагають визнання результатів виборів, які, на їхню думку, були сфальсифіковані.

У Маракаї протест розігнали силовики, застосувавши сльозогінний газ. Чинний президент Ніколас Мадуро та опозиційний кандидат Едмундо Гонсалес заявили про свою перемогу на виборах.

Голосування було визнано недемократичним незалежними спостерігачами, а опозиція стверджує, що має докази перемоги Гонсалеса з великою перевагою.

Після виборів відбулися протести, під час яких тисячі людей були заарештовані, а щонайменше 20 загинули.