“Сьогодні ми затримали сімох іноземних найманців, зокрема двох важливих найманців зі Сполучених Штатів”, – зазначив він.

Мадуро, який готується 10 січня скласти присягу на третій шестирічний термін, уточнив, що ці затримання є частиною масштабної операції. У листопаді та грудні було заарештовано 125 осіб із 25 країн світу, яких також звинуватили в плануванні дій проти Венесуели.

За словами президента, група іноземців планувала дії, спрямовані на дестабілізацію країни, включно з терористичними актами.

“Вони збиралися організувати дії проти миру у Венесуелі”, – підкреслив він.

Офіційні особи заявляють, що найманці мали завдання атакувати віцепрезидентку та міністерку нафтової промисловості Дельсі Родрігес. Зокрема, їхньою першою метою було фізичне усунення Родрігес, а потім – здійснення нападів на інфраструктуру та ключових представників уряду.

Мадуро звинуватив владу Аргентини у причетності до цього плану, назвавши це частиною «міжнародної фашистської агресії» проти Венесуели.

Раніше уряд країни оголосив про розгортання 1200 військових задля забезпечення безпеки під час інавгурації, яка відбудеться 10 січня. У той самий день Мадуро та його опонент Едмундо Гонсалес Уррутія, який веде переговори у регіоні, планують скласти присягу як президенти на термін 2025–2031 років.

Підтримка силових структур і постійні затримання осіб, яких звинувачують у змові, стали центральною частиною політики Мадуро, спрямованої на боротьбу з опозицією, яка вважає його переобрання нелегітимним.