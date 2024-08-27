Президент України Володимир Зеленський представить План перемоги України президенту США Джозефу Байдену у вересні. Головін тези президента на пресконференції на форумі "Україна 2024. Незалежність" 27 серпня.

Про це президент Володимир Зеленський розповів на пресконференції.

“Курська область входить у наш план – План перемоги України. Можливо, це звучить для когось надто амбітно, але для нас це важливий план”, – сказав Зеленський на пресконференції у вівторок у Києві.

Зеленський заявив, що представить План перемоги України президенту США Джозефу Байдену у вересні, а також має намір передати цей план Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

За словами президента, Курська операція зупинила окупацію Харківщини та зруйнувала плани росіян на Сумщину і Чернігівщину.

“Курська операція принесла нам кілька речей. Передусім зупинила окупацію Харківщини. Ми мали інформацію про створення росіянами буферних зон на Харківщині та півночі. Не знали конкретики, але розуміли, що це Сумщина та Чернігівщина. Отримали інформацію від нашої розвідки та розвідок міжнародних партнерів. Курська операція вирішила питання неокупації Чернігівщини й Сумщини“, — сказав Зеленський.

Також із важливого глава держави розповів, що сили ППО використовували F-16 для відбиття масованої атаки РФ 26 серпня.

«Вже в рамках цієї величезної ракетної атаки (26 серпня – ред.) ми за допомоги F-16 збили деякі ракети і дякуємо партнерам за те, що надали їх», – сказав він.

Президент додав, що цього недостатньо, адже літаків в України небагато, і «треба ще тренувати пілотів».

Окрім того, Україна вперше випробувала власну балістичну ракету. Деталі про це поки що не розголошуються.

Україні потрібно без примусу повернути доросле населення. Рішення щодо створення інституції, яка об’єднуватиме українців за кордоном, має бути ухвалене восени. До цього часу повинні бути розроблені основні політики її діяльності.

«Це дуже складна місія для будь-якого міністерства – я говорю не про людей, а про інституційність цього процесу. Ніхто не мав такого виклику – як повернути 7,5 млн людей. Нам потрібно без примусу повернути в Україну доросле населення, дітей, студентів і створити всі умови, щоб вони хотіли це зробити», – сказав президент.

Ще одна теза Зеленського — заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров разом з чинним главою СБУ Василем Малюком вбивали чеченців у Києві.