Про це повідомив нардеп, голова комітету з питань свободи слова ВР Ярослав Юрчишин.
“Апарат Верховної Ради обмежить використання Telegram за рекомендацією РНБО. Отримав розпорядження від апарату ВР з новими положеннями про роботу Telegram у локальній мережі Ради”, – написав Юрчишин.
Він розповів, які заходи безпеки пропонує Національний координаційний центр кібербезпеки РНБО:
- обов’язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів. Також необхідно блокувати доступ до комп’ютера, якщо залишаєте його без нагляду, аби сторонні особи не змогли отримати доступ до вашого акаунту;
- заборона передачі даних, які використовуються в роботі та службова комунікація в Telegram;
- заборона встановлювати і користуватися клієнтом Telegram на службових комп’ютерах або особистих комп’ютерах, які використовуються в службовій діяльності;
- блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних та програмних засобів, проводиться фіксування запитів на несанкціоновані спроби підключення до сервісу;
На думку Юрчишина, такі заходи безпеки є цілком логічними. Бо вже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держслужбовців через Telegram, які користувалися робочими пристроями.
“Цим розпорядженням ми мінімізуємо ризики. Наголошую, що це стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях”, – зазначив нардеп.
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