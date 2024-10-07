Про це повідомив нардеп, голова комітету з питань свободи слова ВР Ярослав Юрчишин.

“Апарат Верховної Ради обмежить використання Telegram за рекомендацією РНБО. Отримав розпорядження від апарату ВР з новими положеннями про роботу Telegram у локальній мережі Ради”, – написав Юрчишин.

Він розповів, які заходи безпеки пропонує Національний координаційний центр кібербезпеки РНБО:

обов’язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів. Також необхідно блокувати доступ до комп’ютера, якщо залишаєте його без нагляду, аби сторонні особи не змогли отримати доступ до вашого акаунту;

заборона передачі даних, які використовуються в роботі та службова комунікація в Telegram;

заборона встановлювати і користуватися клієнтом Telegram на службових комп’ютерах або особистих комп’ютерах, які використовуються в службовій діяльності;

блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних та програмних засобів, проводиться фіксування запитів на несанкціоновані спроби підключення до сервісу;

На думку Юрчишина, такі заходи безпеки є цілком логічними. Бо вже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держслужбовців через Telegram, які користувалися робочими пристроями.