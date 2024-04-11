Про це повідомив народний депутат, член фракції “Голос” Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
“Зараз перерва до ранку, далі зранку «мотиваційний» виступ військових…потім 31-е голосування за 31-у враховану правку в закон…і останнє голосування за законопроект в цілому”, — написав він.
За словами Железняка, на розгляд поправок пішло 11 годин, а у залі пленарних засідань до кінця роботи залишалося 30 народних депутатів.
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