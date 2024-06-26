Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради України.

До учасників звернувся Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він наголосив на важливості проведення засідання саме у Києві.

Президент ПА НАТО, член Комітету ПА НАТО з питань економіки та безпеки Міхал Рох Щерба зазначив, що у рік, коли НАТО святкує своє 75-річчя, Альянсу потрібні дії — допомогти Україні в демократичних процесах та досягти повного членства.

Голова Комітету зовнішньої політики, заступник Співголови Міжпарламентської ради Олександр Мережко висловив думку щодо питання  креативних шляхів якнайскорішого набуття членства в НАТО Україною.

Під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО (UNIC) учасники заходу також обговорили інші теми, зокрема:

  • “Фортифікаційні споруди, боєприпаси та жива сила: головні виклики Україні для ведення війни за свободу”;
  • “Поряд з Україною до перемоги та на шляху до членства в НАТО”;
  • “Україна — стійка демократія під час війни”.