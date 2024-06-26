Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради України.
До учасників звернувся Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він наголосив на важливості проведення засідання саме у Києві.
Президент ПА НАТО, член Комітету ПА НАТО з питань економіки та безпеки Міхал Рох Щерба зазначив, що у рік, коли НАТО святкує своє 75-річчя, Альянсу потрібні дії — допомогти Україні в демократичних процесах та досягти повного членства.
Голова Комітету зовнішньої політики, заступник Співголови Міжпарламентської ради Олександр Мережко висловив думку щодо питання креативних шляхів якнайскорішого набуття членства в НАТО Україною.
Під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО (UNIC) учасники заходу також обговорили інші теми, зокрема:
- “Фортифікаційні споруди, боєприпаси та жива сила: головні виклики Україні для ведення війни за свободу”;
- “Поряд з Україною до перемоги та на шляху до членства в НАТО”;
- “Україна — стійка демократія під час війни”.