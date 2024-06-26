Чергове засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО (UNIC) відбулося напередодні ювілейного Саміту НАТО у Вашингтоні, де Альянс відзначатиме 75-річчя.

Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради України.

До учасників звернувся Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він наголосив на важливості проведення засідання саме у Києві.

Президент ПА НАТО, член Комітету ПА НАТО з питань економіки та безпеки Міхал Рох Щерба зазначив, що у рік, коли НАТО святкує своє 75-річчя, Альянсу потрібні дії — допомогти Україні в демократичних процесах та досягти повного членства.

Голова Комітету зовнішньої політики, заступник Співголови Міжпарламентської ради Олександр Мережко висловив думку щодо питання креативних шляхів якнайскорішого набуття членства в НАТО Україною.

Під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО (UNIC) учасники заходу також обговорили інші теми, зокрема: