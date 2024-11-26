У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови щодо звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони України.

Про це йдеться у картці проєкту.

Ініціатором постанови став народний депутат від партії “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко. У своєму телеграм-каналі він заявив, що Умєров несе відповідальність за поставку неякісних мін підрозділам ЗСУ.

За словами Гончаренка, Міністерство оборони під керівництвом Умєрова не змогло належним чином організувати виробництво боєприпасів, попри виділені кошти.

Однак виготовлені боєприпаси виявилися бракованими, і на передовій було виявлено, що вони становлять небезпеку для особового складу.

Також він назвав Умєрова “некомпетентним” і закликав до негайного звільнення

“Я говорив це буквально через пару місяців після його призначення – він некомпетентний. Його треба звільняти негайно. Через такі призначення ми програємо у війні”, — написав Гончаренко.