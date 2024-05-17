У Верховній Раді 16 травня був зареєстрований законопроект 11260, який вносить зміни до статті 336 Кримінального кодексу, що стосується відповідальності за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Замість позбавлення волі пропонується штрафувати до 85 тисяч грн чи застосовувати покарання у вигляді обмеження волі до 2 років.

Про це йдеться в картці законопроекту 11260.

Згідно з новим законопроектом, кримінальним покаранням буде штраф від 51 000 до 85 000 грн, громадські роботи на строк від 160 до 240 годин, виправні роботи на строк від одного до двох років або обмеження волі на строк від одного до двох років, замість позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, як це передбачено за чинною нормою.

Цей законопроект вніс один народний депутат — Анатолій Бурміч, який вважає, що наразі чинна норма передбачає занадто суворе покарання у вигляді позбавлення волі, що може бути несправедливим, бо для застосування найбільш суворого виду покарання, яке передбачає ізоляцію особи від суспільства, є визнання засудженої особи як потенційної небезпеки для суспільства.

Проте, сказав Бурміч, сам факт ухилення від призову на військову службу, встановлений судом, не завжди свідчить про те, що така особа становить вагому загрозу для суспільства.

Другим важливим аспектом, на думку автора законопроекту, є можливість зекономити ресурси держави, використовуючи інші види покарань, крім позбавлення волі. Застосування штрафів, громадських або виправних робіт чи обмеження волі дозволяє ефективно використовувати бюджетні, матеріальні та людські ресурси, направляючи їх на інші потреби держави, зокрема, на зміцнення обороноздатності та забезпечення національної безпеки.

“Адже застосування покарання у виді позбавлення волі зобов’язує державу створювати відповідні умови для виконання покарання: мати необхідну кількість установ виконання покарань; мати необхідну кількість вільних місць для розміщення засуджених до позбавлення волі; витрачати ресурси на направлення засуджених до місць відбування покарань і, в разі необхідності, на переміщення під вартою; нести різноманітні витрати на утримання засуджених тощо”, — вказує автор законопроекту.

Крім того, каже Андрій, після відбування покарання особа потребуватиме соціалізації, підтримки у працевлаштуванні та можливо перекваліфікації, що може призвести до додаткових витрат держави у зв’язку з відновленням особи в суспільстві.

Таким чином використання інших видів покарань може бути більш ефективним з погляду оптимізації використання ресурсів і соціальної реабілітації засуджених осіб.

Однак, пише Судово-юридична газета, через те, що ініціатором є лише один депутат, а йдеться про посилення заходів щодо мобілізації, ймовірність прийняття цього законопроекту вважається невеликою.