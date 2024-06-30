Про це йдеться у законопроєкті «Про внесення змін до ст. 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності за порушення законодавства установами торгівлі, громадського харчування та сфери послуг у сфері обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора».
Згідно з законопроєктом, керівники закладів будуть відповідальні за те, щоб музика держави-агресора не звучала у їхніх приміщеннях. Штрафи будуть накладатися на них, а не на окремих громадян. Підтримку цій ініціативі вже висловили деякі депутати та мовний омбудсмен Тарас Кремінь, аргументуючи її необхідністю зміцнення національної безпеки та зменшення впливу держави-агресора на українців.
Штрафи за вчинення правопорушення становитимуть:
- від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – тобто від 5 100 до 8 500 гривень;
- якщо це дії, вчинені особою, яку протягом року вже піддавали адміністративному стягненню за такі ж порушення, то штраф становить від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – тобто від 17 000 до 25 500 тисяч.
Додамо, що наразі стаття 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф від 17 до 170 гривень за прослуховування російської музики у громадських місцях. У парламенті вважають, що таке покарання не є “адекватним”.
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