Президент США Джо Байден виступив із заявою, у якій різко засудив масовані атаки Росії на українські міста та критичну енергетичну інфраструктуру вранці на Різдво. Він наголосив, що такі дії спрямовані на позбавлення українців тепла та електрики взимку, а також створення небезпеки для енергетичної системи країни.

Відповідна заява на сайті Білого дому.

“Український народ заслуговує жити в мирі та безпеці, і Сполучені Штати разом із міжнародною спільнотою повинні підтримувати Україну до її перемоги над російською агресією”, – зазначив Байден.

Американський лідер підкреслив, що за останні місяці США надали Україні сотні ракет для протиповітряної оборони, і в найближчий час ця допомога буде посилена.

“Я доручив Міністерству оборони продовжити збільшення поставок зброї Україні, а також ми будемо невтомно працювати над зміцненням її позицій у боротьбі проти російських сил”, – заявив Байден.

Президент також наголосив, що підтримка України залишається одним із пріоритетів американської зовнішньої політики. Він закликав міжнародну спільноту до єдності у протидії російській агресії.

На тлі російських атак Байден підкреслив важливість продовження поставок зброї Україні, зазначивши, що Пентагон уже працює над нарощенням військової допомоги. За словами президента, такі кроки допоможуть Україні зміцнити свої оборонні можливості в умовах зими та постійних ударів.