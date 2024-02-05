Таку заяку зробив Президент України в інтерв’ю Rai1.

За словами Зеленського, ситуація зайшла в глухий кут передусім через затримки з постачанням техніки та нестачу боєприпасів.

Він наголосив, що Україна воює проти терористів, які мають одну з найбільших армій у світі. Натомість на морі в наших воїнів є хороші результати: