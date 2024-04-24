РФ продовжувала проявляти відверту зневагу до прав людини як у своїй неспровокованій війні проти України, так і в поводженні з власними громадянами протягом останнього року.

Про це заявив Державний департамент США у своїй щорічній доповіді про права людини в усьому світі.

У звіті наводяться факти порушень і зловживань РФ правами людини протягом другого року повномасштабної війни проти України. Зокрема згадуються знущання, яких зазнало цивільне населення, включно з українськими дітьми, з боку військ РФ та офіційних осіб.

Російські війська продовжували вчиняти численні зловживання і звірства, деякі з яких можна вважати воєнними злочинами, йдеться у звіті, в якому згадується про видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт президента Росії Володимира Путіна й уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової за їхню роль у насильницькій депортації українських дітей до Росії.

«Були достовірні повідомлення про страти, тортури, зґвалтування і напади, внаслідок яких російськими військами були вбиті й поранені цивільні особи, а також пошкоджена або зруйнована цивільна інфраструктура, а також про воєнні злочини, у тому числі ті, що передбачають примусову депортацію або переміщення цивільних осіб, і примусове влаштування на виховання чи усиновлення українських дітей», – йдеться у звіті.

Як повідомили у Держдепартаменті, вдома російська влада продовжувала посилювати тиск на інакомислення і незалежне вираження поглядів, ув’язнюючи політичних опонентів і антивоєнних протестувальників, утискаючи засоби масової інформації, переслідуючи багатьох людей за висловлювання своєї думки в інтернеті і примусово закриваючи неурядові організації.

Було зроблено більше кроків для переслідування опозиційних політиків, зокрема засудження Володимира Кара-Мурзи до 25 років ув’язнення і додаткові 19 років за «екстремізм» уже ув’язненому Олексію Навальному, який згодом помер у колонії за підозрілих обставин.

«На жаль, як ми бачили з несправедливим ув’язненням Олексія Навального в російській виправній колонії, ув’язнення може супроводжуватися жахливими умовами – із жорстоким поводженням і навіть смертю», – сказав держсекретар Ентоні Блінкен 22 квітня, представляючи звіт.

У доповіді також висвітлено інші порушення прав людини, скоєних російською владою на території РФ і за кордоном, зокрема, йдеться про вбивства; насильницькі зникнення; катування або жорстоке, нелюдське чи таке поводження, що принижує гідність, з боку уряду; суворі й небезпечні для життя умови ув’язнення; свавільний арешт або затримання; серйозні проблеми з незалежністю судової влади.