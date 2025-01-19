Про це повідомив Генштабу ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.25 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 818740 (+1580) осіб,
танків ‒ 9811 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 20412 (+18) од,
артилерійських систем – 22055 (+15) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 22615 (+36) од,
крилатих ракет ‒ 3051 (+2) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 34401 (+76) од,
спеціальної техніки ‒ 3700 (+1) од.
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