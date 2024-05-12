Росія вербує на війну проти України громадян щонайменше 21 країни. З останніх прикладів – спецоперація із затримання чотирьох російських вербувальників в Індії. Їх підозрюють у причетності до міжнародної мережі з торгівлі людьми, яких під виглядом обіцянки працевлаштування у РФ заманюють на війну проти України.

Про це пише Forbes.

Зазначається, що розслідування діяльності російських вербувальників в Індії триває щонайменше три місяці. Країні вдалося відправити на російсько-українську війну мінімум 35 індійців, двоє з яких загинули.

Видання зауважує, що у січні 2024 року Непал призупинив видачу дозволів своїм громадянам на роботу в Росії та Україні після загибелі на фронті щонайменше 10 непальців. У російській армії служать принаймні 200 громадян цієї гімалайської країни, і близько 100 вважаються зниклими безвісти, за даними місцевої влади. Уряд Непалу офіційно просив Росію не вербувати своїх громадян, повернути їх додому та виплатити компенсації загиблим.

Новини про залучення іноземців до армії РФ стосувались також Куби, країн Африки та Сербії. Президент Сербії Александар Вучич у 2023-му прямо просив Росію припинити вербувати сербів до лав ПВК “Вагнер” та обіцяв покарати співгромадян, які воюють в Україні.

“Мігранти та студенти – основні категорії людей, яких вербує Росія. Для пошуку потенційних найманців влада РФ використовує базу особистих даних іноземців. Вона створена на основі онлайн-ресурсів безплатної консультації трудових мігрантів у РФ”, – йдеться у повідомленні.

Додамо, що за даними британської розвідки, у середині 2023 року були поширені онлайн-оголошення про приймання на роботу, спеціально призначені для громадян сусідніх країн, таких як Вірменія та Казахстан, із щомісячними пропозиціями заробітної плати у розмірі 1 973 доларів та виплатами у розмірі 5 140 доларів.