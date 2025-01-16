Про це повідомили у Поліції Вінницької області.
Дівчата, обидві 19 років, переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП вони отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.
Поліція оперативно затримала 22-річного водія.
Слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки). Згідно із законом, затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі.
На період розслідування водій перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі вже готують матеріали для повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
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