На вулиці Театральна у Вінниці водій автомобіля Mercedes, 22-річний мешканець Тульчинського району, здійснив наїзд на двох пішоходів.

Про це повідомили у Поліції Вінницької області.

Дівчата, обидві 19 років, переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП вони отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.

Поліція оперативно затримала 22-річного водія.

Слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки). Згідно із законом, затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі.

На період розслідування водій перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі вже готують матеріали для повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.